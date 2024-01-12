В 2023-м на завод должны были приехать работники из Узбекистана, но сельчане взбунтовались

В ноябре прошлого года в селе Буланиха Зонального района жители подняли народный сход. Всё из-за завода «Алтайская буренка». Директор предприятия Сергей Козлов решил нанять 20 мигрантов из Узбекистана.

Первые мигранты приехали в Буланиху еще в 2022-м. Всего пять человек. По словам Сергея Козлова, нанять их было просто необходимо — сельчане на завод идти отказывались. Всего в Буланихе живут примерно 2,5 тысячи человек, из них около тысячи — пенсионеры, писал «Алтапресс».

Ранее сельчане уже конфликтовали с приезжими, поэтому так боялись приезда новых.

В итоге, как удалось узнать изданию, больше мигрантов в Буланихе не стало. Банки, парикмахерские и магазины тоже на месте. Их не выселили, хотя на этом хотели открыть общежитие для мигрантов.

Кроме того, на село обратила внимание прокуратура. Местные рассказали, Буланиху проверяли целую неделю. О расширении штата «Алтайской буренки» ни журналистам, ни сельчанам ничего не известно.

Ранее директор завода Сергей Козлов рассказал, что предприятие растет. Нужно много водителей и разнорабочих. Их Козлов искал среди мигрантов. По словам руководителя, требовалось всего 20 человек, а не 120, как говорили сельчане. К рабочим, которые приехали ранее, у него претензий нет.

Жители Буланихи обращались и в районную администрацию. Чиновники ответили, что граждане Узбекистана — братский народ, который пустят без визы. Правда, документы у них все-таки пообещала проверить местная полиция. Как утверждают местные, участковый у них один, и тот работает на несколько сёл. Сергей Козлов на это ответил, что может сам помочь в случае чего.

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12.01.2024