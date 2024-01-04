Пять важных законов в сфере ЖКХ, которые начнут действовать в 2024 году

В 2024 году в России вступят в силу ряд важных законов, касающихся жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Проверят специалисты

Инспекции газового оборудования в жилых домах и квартирах теперь могут проводить только специалисты поставщиков газа. Закон вступил в силу с сентября, а собственники помещений должны заключить договоры к январю 2024 года. Это позволит повысить эффективность проверок и обеспечить безопасность жителей от взрывов газа, пишет «РГ».

Апартаменты подорожают

Поправками в Налоговый кодекс отменяется освобождение от НДС услуг застройщика по строительству апартаментов. Это будет касаться зданий, возвдение которых начнется с января 2024 года. В итоге апартаменты могут подорожать.

Отменяется комиссия

Отменяются банковские комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг для ряда социально незащищенных категорий граждан. Закон начнет действовать с июля 2024 года. При этом комиссии по-прежнему будут взиматься при оплате через почтовые отделения.

Капремонт без очереди

Проведение работ по капремонту домов станет более логичным. В 2024 году региональные власти могут за свой счет провести техобследование домов и создать очередь в зависимости от фактического состояния дома.

Не получат лицензию

Критерии для получения лицензии на управление жилыми домами стали более строгими. Особое внимание уделяется проверке учредителей компаний. Теперь, в случае, если организация управляется тем же учредителем, которой ранее была банкротом, она не сможет получить лицензию на управление домом.

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