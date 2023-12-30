Пятеро браконьеров из Бийска получили наказание за убийство лосихи и трех косуль

Четверо бийчан получили условные сроки, а пятый отправился в колонию-поселение по приговору Солонешенского районного суда. Они признаны виновными в незаконной охоте.

«Подвиги» горе-охотники совершили на территории Быстроистокского района Алтайского края, в Боровлянском лесничестве Алтайского края, а также в Солонешенском районе. Сначала застрелили беременную лосиху, а спустя три месяца, находясь под следствием, вновь отправились на охоту, уничтожили трех косуль. В итоге подельникам пришлось отвечать по двум преступным эпизодам.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Анфиса Черкашина, в суде мужчины пытались уйти от ответственности, выдвигая разные версии, объясняя, почему оказались в лесу. Заявили даже, что стреляли не в животных, а в столб исключительно из хулиганских побуждений. Но как выяснилось, браконьерское «хобби» связывало их крепко. Так что о нем стало известно в отделе по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска по Алтайскому краю.

В основной состав группы входило трое браконьеров, еще двое включались эпизодически. Горе-охотники считали себя, судя по всему, очень мудрыми. Они оформляли путевки на птиц, например, на глухарей, желая придать видимость, что действуют по закону. А стреляли в копытных животных. Причем использовали так называемую методику «фарить», когда фарами слепят животных, в последующем его отстреливают…

В итоге браконьеры были признаны виновными и обязаны возместить нанесенный ущерб – более 800 тысяч рублей.

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Взято отсюда.

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