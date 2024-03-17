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Пластиковые окна в Горняке

Пятиметровые сугробы не помешали жителям алтайских сел проголосовать

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На некоторых участках проходят ярмарки, выставки, люди приходят голосовать семьями, а где-то пробираются через огромные сугробы

На Алтайский край 16 марта и в ночь на 17-ое обрушилась сильная метель, где-то она продолжается и до сих пор. Местами намело сугробы в пару раз выше человека.

Например, такие снежные горы выросли в Курье, но они не стали препятствием ни для желающих проголосовать, ни для работников избирательных участков.

Кстати, на многих участках избирателей встречают блинами в честь Масленицы, на УИК в Шипуново решили сделать настоящую выставку картин местных художников, а в Усть-Калманке организовали ярмарку, сборы от которой пойду в помощь участникам СВО.

Напомним, что выборы завершатся в 20.00.

Взято отсюда

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