На некоторых участках проходят ярмарки, выставки, люди приходят голосовать семьями, а где-то пробираются через огромные сугробы
На Алтайский край 16 марта и в ночь на 17-ое обрушилась сильная метель, где-то она продолжается и до сих пор. Местами намело сугробы в пару раз выше человека.
Например, такие снежные горы выросли в Курье, но они не стали препятствием ни для желающих проголосовать, ни для работников избирательных участков.
Кстати, на многих участках избирателей встречают блинами в честь Масленицы, на УИК в Шипуново решили сделать настоящую выставку картин местных художников, а в Усть-Калманке организовали ярмарку, сборы от которой пойду в помощь участникам СВО.
Напомним, что выборы завершатся в 20.00.
Взято отсюда