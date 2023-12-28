На борту находились 34 человека

Пассажирский самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» сел на реку Колыма в Якутии. Как сообщает региональный оперштаб, он выполнял рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск и сел «вне взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка».

— На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет, — говорится в сообщении оперативного штаба. — По данному факту территориальным управлением Росавиации назначена проверка.

По предварительным данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причина посадки на замерзшую реку — «ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна».

Телеграм-канал Baza уточняет, что пилоты не увидели полосу в аэропорту Зырянка, промахнулись и сели на замерзшую реку.

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28.12.2023