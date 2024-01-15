Пилотам пришлось экстренно посадить самолет, вылетевший из Горно-Алтайска

Причиной стала техническая неисправность самолета

Самолету, вылетевшему в ночь с 14 по 15 января из аэропорта Горно-Алтайска, пришлось совершить вынужденную посадку в Новосибирске.

Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Около полуночи самолет авиакомпании «Ямал» приземлился в международном аэропорту «Толмачево», хотя экипаж выполнял рейс по маршруту Горно-Алтайск – Салехард. Однако из-за вынужденной посадки, вызванной технической неисправностью, до Ямало-Ненецкого автономного округа самолет не долетел. Воздушное судно было отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

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Взято отсюда