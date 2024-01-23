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Пилоту рухнувшего в Афганистане самолета грозит 10 лет тюрьмы

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Пилоту рухнувшего в Афганистане самолета грозит 10 лет тюрьмы

Наручники. Тюрьма Фото: pixabay.com

Речь идет о статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, максимальный срок по которой составляет до 10 лет

Пилоту разбившегося в Афганистане бизнесджета Falcon 10 Аркадию Грачеву может грозить до 10 лет тюремного заключения, сообщает “Лента”.

По данным Mash, в отношении Грачева и его жены могут возбудить уголовное дело из-за плохого состояния самолета и ошибки в пилотировании — предварительно, борт рухнул из-за нехватки топлива.

Как выяснилось, “Атлетик групп”, на балансе которой находился разбившийся самолет, принадлежит супруге пилота Екатерине Агаповой. При этом компания никогда не занималась пассажирскими перевозками и не имела лицензии. Для легализации полетов лайнером пользовалась компания “Джет аэро”, принадлежащее Грачеву и его второму пилоту Дмитрию Белякову.

Как стало известно, у Грачева и Белякова были свидетельства частных пилотов, выданные менее полугода назад — в сентябре 2023 года. Общий налет у Белякова, по некоторым данным, составляет 2,4 тысячи часов, а у Грачева — 870.

Документы об обучении на Falcon 10 они получили в мае 2023 года, и у пилотов был минимальный опыт полетов на этом типе самолета.

Напомним, пассажирский самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 21 января. В самолете находились шесть человек. Два пассажира – супружеская пара – погибли, пилотам и медикам удалось выжить. Выживших при крушении самолета в Афганистане поместили на лечение в военно-медицинский госпиталь в Кабуле.

Взято отсюда

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