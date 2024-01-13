Писатель Борис Акунин признан иноагентом

В реестр также вошло одно интернет-издание и еще три персоны

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Русский писатель Григорий Чхартишвили, публикующийся под псевдонимом Борис Акунин, признан иностранным агентом. Об этом сообщил Минюст.

Решение обосновали тем, что писатель выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц.

“Интерфакс” напомнил, что 18 декабря 2023 года против Акунина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ, а Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов. Сейчас 67-летний писатель живет за границей.

Также в реестр иноагентов попали:

журналист Александр Минкин;

автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин;

бывший депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов;

интернет-издание “Холод”.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание “иностранный агент” стоит в одном ряду с понятиями “разведчик” и “шпион”.

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