Алла Пугачева Фото: inst/alla_orfey *

Певец Градский в беседе с Додолевым говорил, что Пугачева неразумно относилась к своему вокальному аппарату. Это якобы стало причиной потери голоса

Журналист и писатель Евгений Додолев поделился воспоминаниями о беседах с покойным певцом Александром Градским. Исполнитель часто упоминал Аллу Пугачеву в разговорах и раскрыл, что Примадонна не может петь с 1986 года, сообщает “Аргументы и Факты”.

По словам Додолева, к потере голоса певицу привело употребление шампанского после концертов. Это якобы привело Пугачеву к появлению узлов на связках.

Додолев также вспомнил, что Градский не верил в потерю Пугачевой голоса из-за нагрузок. Тогда она давала не больше десяти концертов в год, но, как отмечает писатель, не использовала фонограмму, в отличие от певицы Софии Ротару.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой могло ухудшиться. По словам хирурга, на это, вероятно, повлияли перенесенные пластические операции и наркоз. Так, во время шопинга на Кипре певица не скрывала своего плохого самочувствия и жаловалась продавцу на здоровье.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда