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Писатель Захар Прилепин позвал звезду Слова пацана на передовую

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Писатель Захар Прилепин позвал звезду Слова пацана на передовую

Писатель Захар Прилепин Фото: zaharprilepin.ru

Прилепин отметил, что визит актера в зону спецоперации можно организовать. Он предложил ему съездить в гости к российским бойцам

Писатель Захар Прилепин отреагировал на обращение актера из сериала “Слово пацана” Никиты Кологривого к бойцам СВО. В ответ на благодарность артиста за службу военных Прилепин предложил ему лично побывать в зоне СВО и навестить бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, в своем обращении Кологривый от имени артистов поблагодарил бойцов за предоставленную возможность безопасно заниматься профессией. Перед съемками нового фильма о войне он пообещал сделать кино без обмана, ложных событий и эмоций.

“Будьте живы, ждем вас домой”, – заключил Кологривый.

Прилепин же поблагодарил актера за добрые слова и в ответ сделал предложение:

“Никит, спасибо на добром слове – но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать”, – написал он.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин планирует вернуться в зону спецоперации после восстановления здоровья, которое займет минимум полгода. 6 мая авто с Прилепиным взорвали в Нижнем Новгороде.

Взято отсюда

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