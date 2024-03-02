Писательница Людмила Улицкая стала иноагентом

Помимо нее, реестр пополнили еще две персоны и две организации
Людмила Улицкая / Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Писательница Людмила Улицкая внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.
Как отметили в ведомстве, она выступала против СВО, была респондентом на информационных площадках, которые предоставляли иноагенты и иностранные СМИ, а также пропагандировала ЛГБТ*-отношения и участвовала в создании сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц.
Сейчас 81-летняя Улицкая проживает за границей.
Помимо нее, реестр в этот раз также вошли режиссер Илья Хржановский, бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека “Мемориал” и благотворительный фонд “Нужна помощь”.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
новости горняк
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