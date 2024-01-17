В крайздраве пациентов просят подождать, пока привезут лекарства и расходники

Диабетики пожаловались «Вестям-Алтай» на дефицит льготных лекарств и расходников в аптеках региона. В крайздраве журналистов заверили, что медикаментов достаточно, просто нужно время, чтобы их развезли по аптекам. Этим занимается лишь одна сеть — «Аптеки Алтая».

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в этом году на таблетки и расходники для диабетиков потратят 2 миллиарда рублей, это на 400 миллионов больше, чем в 2023-м.

Однако жители региона всё равно жалуются на недостаток льготных позиций в аптеках. В сети «Аптеки Алтая» объяснили, что им привезли тест-полоски двух видов, но не все препараты. В крайздраве просят подождать.

Пока льготные лекарства не приехали, люди жалуются на это в соцсетях.

Например, жительница краевой столицы Елена (фамилию она просила не называть. — Прим. ред.) рассказала корреспонденту NGS22.RU, что проблемы случаются регулярно.

— В декабре мне выписали тест-полоски и инсулин. Его я получила, а полосок, сказали, в наличии нет. Ну, как обычно. До сих пор их нет. Такое часто бывает. Как правило, говорят, что препараты есть только для тех, кто на федеральной льготе, а не на краевой. Хотя диагноз у всех одинаковый. Мне эндокринолог объясняла, что федеральную льготу дают только тем, у кого уже пошли осложнения. А до этого — только краевая. Интересная система, конечно.

У Елены диабет первого типа, с диагнозом она живет уже семнадцать лет. Иногда, чтобы получить инсулин, приходилось писать жалобу в краевой или федеральный Минздрав:

— Я прихожу [в аптеку], мне говорят, что инсулина нет. Я пишу электронную жалобу в Минздрав [Алтайского края]. Препарат появляется. Отвечают в течение недели. Однажды писала в федеральный Минздрав, после того как в нашем ответили, что инсулина нет. Мне от этого не сильно полегчало. Ладно — я, уже знаю, куда и как обращаться. А как же старшее поколение, бабушки, которые не знают, как компьютером пользоваться?

Покупать лекарства и расходники за свои деньги, по словам Елены, довольно дорого. Только одна шприц-ручка для инсулина обходится минимум в 600 рублей. Дальше всё зависит от дозировки. Чем она больше, тем выше расходы на медикаменты в месяц.

Взято Источник

17.01.2024