Пить или не пить. Как минералы в воде влияют на здоровье организма

Эксперт рассказал, какие проблемы помогает решить “минералка”

Вода. Стакан воды / Фото: freepik

Пить достаточное количество воды в день – этот совет знает, пожалуй, каждый. Но не все понимают зачем. Только ли, чтобы в организме было достаточное количество жидкости? Нет, важен не только водный, но и минеральный баланс. Почему и как его восстановить – в эфире радио Business FM* Барнаул рассказал кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, директор санатория “Рассветы над Бией” Евгений Лебедев.

– Евгений Владимирович, насколько важен водно-минеральный баланс для здоровья человека? И чем опасен дисбаланс?

– Изменения дозировок минералов в любом живом организме вызывают изменение его функций, работы. Когда эти изменения нарушают законы равновесия, которые природа шлифует миллионы лет, в любом живом организме начинаются катастрофы, ведущие к болезням и даже к смерти.

Поэтому минеральное равновесие в организме – это и есть здоровье.

– По каким признакам можно понять, что организм человека испытывает водно-минеральный дисбаланс?

– Наиболее важным признаком нарушения водно-минерального баланса можно считать обыкновенную жажду. Организм подсказывает нам, что необходим определенный объем жидкости для успешной работы органов и систем. Без еды можно прожить пару месяцев, а без воды смерть наступает через семь дней.

Слабость, головокружение, обмороки, нарушение работоспособности могут сигнализировать о низком содержании железа в крови.

Частый пульс, снижение артериального давления, опять же слабость и невозможность справиться с привычными нагрузками бывает при недостатке в организме калия. Это важный минерал, без которого не может существовать сердечная мышца.

Судороги, нарушение работы мышц и сердечного ритма, ломкость костей, постоянное чувство голода – все это может быть признаками недостатка кальция, столь необходимого для двигательных функций.

А дефицит кремния – арматуры костный ткани – провоцирует сухость кожи, ломкость костей и волос.

И такие признаки можно приводить по каждому минералу. Есть даже наука о микроэлементозах, которая рассматривает заболевания, вызванные недостатком или избытком различных химических элементов в организме.

Организм сам подсказывает нам, какие вещества ему сегодня нужны.

– Есть какой-то минимальный набор минералов, необходимых человеку каждый день?

– Своя функция есть абсолютно у всех минералов. Громадное количество всевозможных реакций невозможно без стронция, калия, кадмия, селена, лития. Но наиболее востребованные макроэлементы – это натрий, калий, кальций, магний, фосфор, сера, азот, кислород, водород. И микроэлементы – железо, медь, хлор, цинк, фтор, кобальт, йод и другие.

– Где взять эти минералы? Пить обычную “минералку” или какую-то особенную?

– Все минеральные воды содержат минералы. И даже питьевая вода из крана имеет в составе всю таблицу Менделеева, только меньшей насыщенности.

Есть лечебно-столовые минеральные воды, их можно употреблять как обычную воду. Например, вода “Серебряный ключ”, добытая из месторождения в долине реки Бии, близ села Стан-Бехтемир. Это Бехтемирское месторождение минеральных вод санатория “Рассветы над Бией”.

Вода “Серебряный ключ” досконально изучена врачами и применяется для профилактики аллергических состояний, особенно у детей. А также как один из элементов при комплексной борьбе с камнями в почках и желчном пузыре и когда необходимо очистить организм от микроконкрементов (микроскопические отложения солей) из предстательной железы и снизить образование кальцинатов в стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу.

Минералы в воде помогают снимать воспалительные процессы, а почкам и печени – очищаться от токсинов и продуктов распада при воспалительных заболеваниях, группа гидрокарбонатов обеспечивают воде слабощелочной баланс, что важно для процесса очистки организма от различных органических кислот (щавелевой, мочевой, фосфорной).

На Алтае много больных мочекаменной болезнью, особенно в зоне соленых озер, где питьевые воды перегружены солями. Для таких больных “Серебряный ключ” – отличное профилактическое средство.

– Сколько в день, каждый ли день на протяжении всей жизни или курсами по 10 дней раз в месяц нужно пить воду “Серебряный ключ”, чтобы водно-минеральный баланс в организме человека был всегда в норме?

– На эти вопросы отвечает целая наука – курортология. На примере воды “Серебряный ключ”, за которой мы наблюдаем более 35 лет, были выработаны целые методики.

Для профилактики болезней коленных и тазобедренных суставов и мелких суставов кистей и стоп людям старше 60 лет пить “Серебряный ключ” полезно курсами по 10 дней три раза в год.

Для больных мочекаменной болезнью – чаще: по одной неделе через один-два месяца.

Водные нагрузки – из расчета 17 граммов или миллилитров воды на килограмм веса больного в сутки. В среднем один-полтора литра в день достаточно для достижения благоприятного эффекта.

* Вода “Серебряный ключ” не является лекарственным средством или БАДом

* Business FM (“Бизнес ФМ”)

ИП Шаповалова А.Д.

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