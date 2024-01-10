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Питание, сон, физические нагрузки: как восстановиться после праздников

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Питание, сон, физические нагрузки: как восстановиться после праздников

В первую очередь необходимо нормализовать режим питания

В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановиться после новогодних праздников: для этого необходимо нормализовать питание, сон и приступить к умеренным физическим нагрузкам.

Что касается питания, то важно восстановить привычный рацион (наверняка в праздники он поменялся) и перейти на менее калорийное меню. Сбалансированное питание позволит не только восстановиться, но и поможет укрепить иммунитет в целом. Здесь подойдут продукты, богатые витаминами и микроэлементами: овощи, зелень, фрукты, сухофрукты (в них много сахара, поэтому важна умеренность). 

Рекомендуется отказаться от сладостей и фастфуда, исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. А вот переходить к голоданию специалисты крайне не рекомендуют.

Если же разгрузочная диета не помогла, появились боли или тошнота, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие заболевания.

Чтобы восстановить после праздников режим сна, важно постепенно возвращаться к обычному расписанию, ложиться и вставать в одно и то же время. А улучшить обмен веществ и вернуть организму тонус помогут умеренные физические нагрузки: это могут быть упражнения на растягивание или прогулки. Кроме того, эффективны массажи, прогревания в бане или сауне. Общение с близкими и медитация также дадут заряд бодрости и хорошего настроения.

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Взято отсюда

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