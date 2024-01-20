Питерские Джонни Депп и Анджелина Джоли дали своему сыну имя Пиар

Супруги придумали имя для будущей дочери – Реклама Джонниевна Депп

В Санкт-Петербурге появились русские Джонни Депп и Анджелина Джоли, которые совсем недавно стали родителями, сообщает “КП-Санкт-Петербург”.

Игорь и Катя – дизайнеры из культурной столицы России. В прошлом году семейной паре надоели скучные имена. Было принято решение сменить их и в паспортах. Чуть позже в семье Джонни Деппа и Анджелины Джоли родился сын, которого они ради пиара назвали Пиаром.

«Пиар – это настоящее имя, имеет европейские корни, просто так совпало, что в русском языке это слово имеет другое значение», — рассказывает 35-летний Игорь, точнее, Джонни Депп.

Останавливать на этом свои креативные идеи “звездная пара” не намерена. В планах у них рождение дочери, имя которой они уже выбрали – Реклама Джонниевна Депп.

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Взято отсюда