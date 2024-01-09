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Пивная миля. Как в Барнауле оценивают отдаление наливаек от жилых домов

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Пивная миля. Как в Барнауле оценивают отдаление наливаек от жилых домов

Пиво. Алкоголь Фото: unsplash.com

Похоже, что далеко не все видят у новшества какой-либо потенциал: в регионе уже работает ряд мер, направленных против подобных заведений

28 декабря на правовом портале мэрии Барнаула было опубликовано постановление в очередной раз немного меняющее правила торговли алкоголем. Суть его достаточно проста: теперь заведения, где в рамках оказания услуг общепита существует продажа алкоголя (в народе “наливайки”) площадью меньше 30 метров должны “переехать” на расстояние не менее 20 метров от стен ближайших жилых домов. При этом сама новая мера вызывает определенные вопросы: ряд запретов, связанных с площадью “наливаек” в Алтайском крае уже действует. Что о новшестве думают эксперты выяснял корреспондент “Толка”.

Ничего нового

Для начала, нужно отметить: заведения “наливаечного” типа, площадь которых не дотягивает до заветных 30 метров, в регионе уже столкнулись с трудностями. Причем, еще в 2021 году: именно тогда вступил в силу принятый на краевом уровне закон, согласно которому такие точки в жилых домах или на прилегающей территории работать не могут.

Взято отсюда

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