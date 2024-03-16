Рассказываем о том, как приготовить необычные, но очень вкусные блины. К тому же все рецепты очень простые

Фото: amic.ru

Основное лакомство масленичной недели (которая начнется уже завтра) – блины. Их можно есть просто так или со сметаной, наполнить разными начинками, свернуть конвертиком или уголком, подавать горячими или холодными. Редакция amic.ru подобрала для пять рецептов блинов, которые всегда получаются и удивительно вкусны. Готовьте и делитесь впечатлениями в комментариях.

Совет: смешивать ингредиенты для блинов можно по старинке – ручным венчиком, а можно использовать достижения современной техники – миксер или блендер. Выбирайте, что для вас удобнее.

Традиционные масленичные блины

Это самый простой рецепт из всех существующих.

Что требуется: молоко (1,5 стакана); пшеничная мука высшего сорта (1 стакан); крупные куриные яйца (2 штуки, категория C0); сахар (1 ст. л.); соль (щепотка); растительное масло (3 ст. л.).

Как готовить:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Молоко чуть подогрейте, всыпьте в него просеянную муку, только частями, а не всю сразу, иначе будут комки, от которых довольно трудно избавиться. Смешайте венчиком. Смешайте яйца с тестом и растительным маслом, перемешайте до однородности. Смажьте сковороду растительным маслом – используйте для этого половинку мытой картофелины. Наливайте блинное тесто в центр сковороды и круговыми движениями распределяйте его по всему дну. Обжарьте блин с двух сторон до румяности, после чего выложите его на тарелку и смажьте сливочным маслом.

Французские блины “Креп”

Считается, что такие блинчики лежат в основе любых других блинных рецептов, однако готовятся они несколько иначе, чем традиционные.

Что требуется: молоко (0,5 л); пшеничная мука (250 г); куриные яйца (2 штуки + 2 желтка, категория C0); сливочное масло (120 г); сахар (4 ст. л.); соль (щепотка); ароматизатор (ром, апельсиновый ликер, ванилин – любой, который нравится).

Как готовить:

Взбейте желтки с солью, сахаром и ароматизатором. Молоко немного подогрейте, всыпьте в него муку и перемешайте, чтобы не было комочков. В отдельной емкости растопите сливочное масло. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте. Выпекайте как обычные блины.

Ажурные блинчики

Что требуется: кефир (2 стакана); кипяток (1 стакан); яйца куриные (4 штуки, категория C0); мука (2,5 стакана); растительное масло (4 ст. л.); соль (щепотка); сахар (4 ст. л.); сода (0,5 ч. л.).

Как готовить:

Кефир немного подогрейте и соедините его с просеянной мукой. Взбейте яйца с сахаром и солью. Соедините в однородную массу тесто, яйца и растительное масло. Залейте соду стаканом кипятка, быстро размешайте и влейте в тесто, перемешайте венчиком до однородности. Оставьте тесто постоять минуть на 5-10. В это время на его поверхности появится шапка из пузырей. Выпекайте блинчики на сильно раскалённой сковороде, только не забудьте предварительно слегка смазать ее растительным маслом.

Пивные блинчики

Блинчики получаются нереально вкусные и воздушные.

Что требуется: пиво (1 стакан); молоко (1 стакан); мука пшеничная (1 стакан); яйца куриные (2 штуки, категория C0); сахар (1-2 ст. л.); соль (три небольшие щепотки); растительное масло для жарки.

Как готовить:

Все компоненты, кроме яичных белков и соли, смешайте в блендере. Белки взбейте отдельно до устойчивых пиков и аккуратно введите их в тесто, нежно перемешав до однородности. Жарьте как обычные блины.

Тыквенные блинчики

Основой блина может быть не только тыква, но и яблоко, груша и даже картофель.

Что требуется: тыква (150 г); молоко (250 мл); мука (6 ст. л.); яйца куриные (2 штуки, категория C0); сахар (2 ст. л.); соль (щепотка); растительное масло (2 ст. л.).

Как готовить:

Очистите тыкву от семечек, волокон, отварите и разомните до состояния пюре. Яйца смешайте с сахаром и солью. На этом же этапе по желанию можно добавить ароматизатор. Влейте в тыквенное пюре растительное масло и маленькими порциями введите предварительно просеянную муку. Получится густое тесто. Это не страшно, потому что в него ещё нужно влить молоко. Хорошо размешайте тесто, чтобы оно получилось однородным. Выпекайте как традиционные блины, не забывая смазывать сковороду растительным маслом.

Советы: Тонкие блинчики выпекают из жидкого теста, толстые – из густого. Если готовите по рецепту, всё равно всегда смотрите, какое тесто у вас получилось. Если смесь слишком густая, разбавьте её молоком, кефиром или водой. А вот если тесто кажется жидким, досыпать в него муку не торопитесь. Дайте ему полчаса на дозревание. Клейковина, которая есть в муке, набухнет, и тесто станет гуще. Если планируете делать блины с мясной или рыбной начинками, уменьшите в рецепте количество сахара. Подавайте со сметаной и ароматным чаем. Приятного аппетита!

горняк



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