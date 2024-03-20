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План Путина сработал, Россия уводит золото в обход стран Запада

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Российское золото, оцениваясь во многие миллиарды долларов, успешно продается по достаточно высокой цене, уклоняясь от 16 000 санкций, рассказал автор The Conversation.

В своей статье обозреватель австралийского издания заметил, что Россия избегает экономической зависимости от Запада, перебросив свое золото в Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты, откуда оно затем распространяется по всему миру. Это свидетельствует о том, что стратегия, задуманная президентом Путиным, работает эффективно.

Российский лидер задолго до настоящего времени предвидел неизбежное ухудшение отношений между РФ и странами Запада, и для решения возникающих проблем он решил сделать ставку на золото. Таким образом, Москва не только приобрела большие запасы драгоценного металла, но и увеличила его добычу.

Кроме того, было правильно предположено, что противостояние между Россией и Западом вызовет нестабильность, и многие страны начнут активно приобретать золото. В результате спрос на драгоценный металл значительно вырос, вместе с повышением его стоимости. Это помогло поддержать российскую экономику на плаву. Более того, даже обычные американцы стали поддерживать Путина: в прошлом году они потратили миллионы на приобретение золота, что существенно повлияло на его цену. Как передает АБН24.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

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Автор: vizitka01

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