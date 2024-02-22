«Планета Радио» АлтГУ стала информационным партнером Зимней школы журналистики и коммуникации в Алмате

С 14 по 16 февраля в городе Алмате Республики Казахстан проходила ХІ Международная зимняя школа журналистики и коммуникации, организатором которой выступил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Форум, посвященный теме «Искусственный интеллект в радиовещании: новые форматы и практика», проходил в смешанном формате и был приурочен ко Всемирному дню радио, ежегодно отмечаемому по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО 13 февраля.

Оргкомитет ХІ Международной зимней школы журналистики и коммуникации возглавила профессор Гулмира Серикбаевна Султанбаева , заведующий кафедрой печати и электронных СМИ факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби и профессор кафедры теории и практики журналистики института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.

«В последнее время цифровые технологии развиваются очень стремительно. Уже сейчас некоторые сферы заменены нейросетями. Однако, боятся этого не стоит, ведь профессионалы будут востребованы всегда, а искусственный интеллект только облегчит нам работу. Например, поможет журналистам в сборе и анализе больших объемов данных. Например, у нас на Зимней школе журналистики этому был посвящен мастер-класс Data-журналиста Олжаса Абдыхалыка – «Практика применения Big-Data в журналистике», – отметила Гулмира Серикбаевна. – Искусственный интеллект еще только развивается и именно поэтому требует дальнейшего изучения. Кстати, одним из практических результатов ХІ Международной зимней школы журналистики и коммуникации стала договоренность об организации на базе факультета журналистики КазНУ им. аль -Фараби в соответствии с дорожной картой Министерства культуры и информации РК курсов для журналистов по искусственному интеллекту».

Участники и спикеры школы – преподаватели и журналисты из Казахстана, Афганистана, Бангладеша, Китая, Йемена, Эфиопии, Кыргызстана и Узбекистана.

Алтайский государственный университет и, в частности, «Планету Радио» на Форуме представили студенты-журналисты Института гуманитарных наук и студенты Института химии и химико-фармацевтических технологий.

– «Планета Радио» участвует в Зимней школе журналистики уже седьмой год подряд. Это большая возможность рассказать о талантливых студентах Алтайского государственного университета буквально всему миру. Нам было очень интересно узнать о возможностях, которые предоставляет искусственный интеллект. Я уверена, что эти знания помогут мне в моей работе и позволят лучше понимать, как использовать новые технологии в радиовещании, – поделилась своими впечатлениями участник школы, руководитель «Планеты Радио» Елизавета Козубенко .

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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