Провести праздничные выходные интересно и с пользой приглашает планетарий Барнаула.

Так, детей и взрослых ждет новая программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате.

«Невероятно трогательная и захватывающая история о дружбе жителей двух полюсов – Южного и Северного. Белый медведь Владимир и пингвин Джеймс встречаются во льдах Арктики. Они становятся друзьями и рассказывают о своих родных краях, вместе наблюдают за звездами. Друзья строят обсерваторию, а затем – импровизированный космический корабль, на котором совершают межпланетное путешествие», – рассказывают в Планетарии.

Также в дни новогодних каникул для маленьких барнаульцев Планетарий покажет «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+), «Путеводные звезды» (6+), «Новогодние космические приключения» (6+), «Невероятные приключения Дракоши» (6+).

Ребятам постарше будут интересны программы «Удивительное приключение по солнечной системе», «Сокровища Вселенной», «Созвездия», «Разноцветная Вселенная».

Подробное описание каждого сеанса можно увидеть в специальном разделе сайта «звездного дома». Напомним, молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить некоторые программы по «Пушкинской карте». С афишей можно ознакомиться по ссылке.

Телефон для справок: (3852) 61-10-65.

Взято отсюда