Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

Провести праздничные выходные интересно и с пользой приглашает планетарий Барнаула.

Так, детей и взрослых ждет новая программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» в 3D формате.

«Невероятно трогательная и захватывающая история о дружбе жителей двух полюсов – Южного и Северного. Белый медведь Владимир и пингвин Джеймс встречаются во льдах Арктики. Они становятся друзьями и рассказывают о своих родных краях, вместе наблюдают за звездами. Друзья строят обсерваторию, а затем – импровизированный космический корабль, на котором совершают межпланетное путешествие», – рассказывают в Планетарии.

Также в дни новогодних каникул для маленьких барнаульцев Планетарий покажет «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+), «Путеводные звезды» (6+), «Новогодние космические приключения» (6+), «Невероятные приключения Дракоши» (6+).

Ребятам постарше будут интересны программы «Удивительное приключение по солнечной системе», «Сокровища Вселенной», «Созвездия», «Разноцветная Вселенная».

Подробное описание каждого сеанса можно увидеть в специальном разделе сайта «звездного дома». Напомним, молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить некоторые программы по «Пушкинской карте». С афишей можно ознакомиться по ссылке.

Телефон для справок: (3852) 61-10-65.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Бийск

Чумовая зима: 2 января в Горно-Алтайске прошел крупный град

03.01.2024

 Здоровье

День 678-й. Самое важное к утру 3 января о специальной военной операции

03.01.2024

 Здоровье

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Здоровье

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Культура

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Рубцовск

Новый троллейбус за 19 млн рублей пострадал в ДТП с угнанной машиной в Рубцовске

03.01.2024

 Новости Алтай

Как барнаульцы проводят новогодние каникулы. Смотрите фотоподборку.

03.01.2024

 Новости Алтай

Планетарий приглашает барнаульцев на полнокупольные программы

03.01.2024

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix