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Планету лихорадит. Почему в Барнауле и Сибири гремят январские грозы

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Планету лихорадит. Почему в Барнауле и Сибири гремят январские грозы

Буря. Гроза. Молнии. Шторм Фото: Unsplash.com

Грозы в январе не являются обыденностью и связаны с глобальными изменениями климата на Земле, которые, как подчеркивают специалисты, будут продолжаться

Январь огорошил жителей Алтайского края очередным неожиданным, но на этот раз хотя бы не разрушительным природным явлением: дождями и грозами. Для сибирской зимы такой формат осадков оказался, мягко говоря, в новинку. С чем связана столь необычная погодная картина, в чем ее “глобальные” причины и что такие природные “кульбиты” означают для сибиряков, у ученых узнавал корреспондент “Толка”.

Плюс и минус

Немного ранее объяснение гроз со стороны научного сообщества уже прозвучало. По словам доцента кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, кандидата физико-математических наук Татьяны Андруховой, на Алтае сложились все предпосылки для возникновения грозы.

Взято отсюда

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