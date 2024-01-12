“Планету лихорадит”. Почему в Барнауле и Сибири гремят январские грозы

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Грозы в январе не являются обыденностью и связаны с глобальными изменениями климата на Земле, которые, как подчеркивают специалисты, будут продолжаться

Январь огорошил жителей Алтайского края очередным неожиданным, но на этот раз хотя бы не разрушительным природным явлением: дождями и грозами . Для сибирской зимы такой формат осадков оказался, мягко говоря, в новинку. С чем связана столь необычная погодная картина, в чем ее “глобальные” причины и что такие природные “кульбиты” означают для сибиряков, у ученых узнавал корреспондент “Толка”.

Плюс и минус

Немного ранее объяснение гроз со стороны научного сообщества уже прозвучало . По словам доцента кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, кандидата физико-математических наук Татьяны Андруховой, на Алтае сложились все предпосылки для возникновения грозы.

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Жители Алтайского края уже не первый раз в январе наблюдают грозы и молнии. Однако ранее синоптики заявили, что не зафиксировали ни одной вспышки

“У нас было достаточно тепло, воздух насытился влагой, дул сильный ветер. Когда пришло похолодание, то смешались теплый и холодный фронты“, – заявила Андрухова.

Как результат, влага испаряется и на небе собираются облака, при движении которых и возникает заряд. При этом сама по себе гроза может произойти в любое время: главное, чтобы совпали все условия. А потому ничего удивительного в грозе зимой нет.

“Физика известна”

Чуть критично оценила слова Андруховой ученый-климатолог и доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем института географии АлтГУ Наталья Харламова. По словам специалиста, эксперт-физик, не будучи метеорологом, несколько небрежно обошлась с климатическими терминами. Что же касается самого явления январских гроз, то оно, по оценке Харламовой, однозначно аномальное.

“Это редко встречающееся явление. Я не скажу, что оно совсем нехарактерное, я помню, что, например, в Бийске были грозы в феврале. Но это февраль. Но настолько ранних гроз я, конечно, не припомню“, – отмечает ученый.

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В регионе приняли новые показатели средних месячных температур. Исходя из актуализированных погодных значений, можно говорить о том, что в крае стало заметно теплее

Фундаментальной причиной столь необычного явления, по словам Харламовой, является глобальное потепление. Согласно ее прогнозам, в будущем зима как холодный период сохранится, однако ее характеристики продолжат меняться.

“В зоне контакта очень холодной и теплой воздушной массы происходят вот такие процессы. Это физика, и она известна“, – описала процесс возникновения гроз Харламова.

Что же касается в целом особенностей 2023 и 2024 годов, то, как отмечает специалист, прошлый год по оценкам всемирной метеорологической экспертизы, уже оказался “теплее всех наблюдений”.

Роль такого явления, как Эль-Ниньо (о котором уже говорили эксперты) , в изменении климата также присутствует. Однако о том, насколько сильным оно является, по словам Харламовой, сейчас активно спорят все климатологи мира. И большинство, как подчеркивает эксперт, все же склонны оценивать роль глобального потепления как более весомую.

Осенний ледоход на Оби Фото: Виталий Барабаш/”Толк”

При этом само явление глобального потепления, как сообщила Харламова, ученые оценивают по-разному: есть и те, кто считает его положительным. Правда, польза от потепления серьезно варьируется в зависимости от территории.

На Алтае же, как заявляет ученый, климат уже меняется. Как и по всему земному шару, глобальное потепление у нас будет преобладающим процессом. Однако зачастую после периода повышения температур наступает уже период снижения температуры, к которому также необходимо быть готовыми.

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По словам ученых, нетипично теплый ноябрь вызван глобальным потеплением. Средняя температура в последний месяц осени составила -2 градуса, тогда как обычно опускалась до -6 градусов

“Климатическая нестабильность”

Доктор биологических наук и директор центра “Биота, климат, ландшафты” Сергей Кирпотин солидарен с Натальей Харламовой. Он также отмечает: погодные “новшества” – это следствие глобального потепления.

“Мы уже говорили, что следствием глобального потепления является климатическая нестабильность. К тому же происходят резкие изменения основных атмосферных переносов и ослабление атлантического переноса, когда стоят блокировки. В зимнее время они приводят к серьезным морозам, как недавно было в европейской части России“, – указывает Кирпотин.

Кроме того, по словам эксперта, не так давно подобная блокировка стояла практически над всей Россией. В обход блокировок усиливается так называемый меридиональный перенос, когда холодный воздух сталкивается с более теплыми массами. Кроме того, подыгрывает ситуации и все тот же Эль-Ниньо. Когда это явление усиливается, начинается мощнейшая перестройка атмосферных потоков и “настоящая чехарда”: к имеющейся климатической нестабильности добавляется вклад Эль-Ниньо и возникают различные необычные эффекты.

В целом же выявить точные причины изменений климата достаточно трудно. Однако то, что планету “лихорадит”, по словам Кирпотина, уже ясно. И необычные погодные явления становятся все более обыденными.

Взято отсюда.

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