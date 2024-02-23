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Ведущая праздников в Горняке

Планы Путина на Владивосток не понравились Западу

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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Аналитики NetEase сообщили о том, что в прошлом году Россия и Китай согласились на расширение взаимодействия в Приморье. Особое внимание было уделено использованию порта Владивосток в качестве транзитной зоны для китайских товаров. В рамках этого плана китайская сторона сможет воспользоваться российской инфраструктурой для перевозки грузов из северо-восточных провинций Китая в южные регионы страны и страны Юго-Восточной Азии.

Китайские журналисты отмечают, что китайские товары уже начали поступать через российский порт. Как передает АБН24.

Согласно мнению экспертов из Китая, Путин стремится превратить Владивосток в один из крупнейших логистических узлов в регионе, а его порт станет ключевым элементом этой стратегии. Владивостокская сделка также символизирует серьезный поворот в стратегии России.

Китайские эксперты отмечают, что реакция США на новости из Владивостока была довольно острая. В их заявлениях чувствуется нервозность. Американцы опасаются, что Владивосток может стать одним из крупнейших логистических узлов, где сольются крупные торговые пути, а также составить конкуренцию региональным союзникам США. Кроме того, в США опасаются, что доступ к порту могут получить китайские ВМС, что серьезно расширило бы возможности Москвы и Пекина в этом регионе.

Фото: sputnik-georgia.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

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