Специалист увидел актрису в промо-ролике и отметил некоторые изменения в ее лице. Он считает, что Энистон переборщила с ботоксом

55-летняя американская актриса Дженнифер Энистон увлеклась филлерами и ботоксом, считает пластический хирург Ричард Вестрайх. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Доктор обратил внимание на рекламу Uber Eats, в которой звезда “Друзей” снялась вместе с коллегой по сериалу Дэвидом Швиммером. Вестрайх указал на преображение лица знаменитости и заявил, что она тратит около 40 тысяч долларов на косметологические процедуры каждый год.

“Думаю, что она переборщила. Можно увидеть филлер и в губах, и под глазами, и в щеках. К тому же она использует микроиглы, а также делает лазер и подтяжку кожи”, — заключил эксперт.

К слову, применение филлеров и ботокса голливудская красотка не отрицает.

Ранее певица Ольга Серябкина показала, как выглядит ее лицо без макияжа.

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