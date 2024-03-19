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Плата за комфорт: почему в новостройках жить дороже, чем в старом доме

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Плата за комфорт: почему в новостройках жить дороже, чем в старом доме

Жилой комплекс "Мичурин Парк". Август 2023 года Фото: Виталий Барабаш

В среднем по Барнаулу тариф на содержание жилья в новых домах составляет около 18–20 рублей с кв. метра. При обслуживании домов более высокого уровня – 30–40 рублей

Что стоит за красивыми картинками будущих жилых комплексов? Тех, что завлекают зеленью, сверкают чистотой и приятным интерьером холлов, предлагают закрытые территории и их качественный уход. Воплощение в жизнь этих обещаний предполагает прежде всего соответствующий тариф на текущее содержание жилья, когда дом начнет эксплуатироваться и в него заедут жильцы.

Цена вопроса может быть в два раза больше, чем в старенькой “панельке” или “хрущевке”. Но и статьи экономии у новичков тоже есть. “Толк” разбирался в ценообразовании на “коммуналку” в домах нового поколения. Их в Барнауле становится все больше, в том числе элитных.

Больше, лучше, дороже

В квитанциях собственников квартир есть два вида платежей.

Коммунальные включают стоимость горячей и холодной воды, канализации, электричества, тепла и газа. Размер определяет краевое управление по тарифам для каждой организации-поставщика, поэтому, например, стоимость гигакалории (Гкал) от СГК в Барнауле для старого и нового дома равна. Однако общая плата за тепло у жильцов в разных домах все равно будет отличаться.

Взято отсюда

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