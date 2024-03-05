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Платить будет каждый: в России хотят брать отдельные налоги с мигрантов

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05 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. В России выступили с предложением ввести въездные сборы для всех иностранных граждан, которые прибыли в страну в безвизовом порядке. Соответствующий законопроект уже вынесен на рассмотрение Государственной думы. Пишет Теперь Внимание!

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, введение такого сбора поспособствует снижению нагрузки на бюджет России. В том числе, облегчит финансовую сторону депортации иностранных граждан, нарушающих законы страны. Кроме того, введение сбора станет еще одним источником дохода, позволяющим пополнять казну РФ.

Сам налог будет представлять собой обязательный платеж. Его придется выплачивать всем гражданам, которые оказались в России без визы, либо не имеют гражданства страны. При этом размеры сбора пока не определены. Позднее точные суммы должно будет назвать правительство РФ.

В подтверждение уплаты платежа иностранные граждане должны будут предоставлять специальную квитанцию. Без нее получить разрешение на временное проживание станет невозможно. По материалам портала ТАСС.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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