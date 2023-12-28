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Платить не надо: бийский предприниматель открыл новогоднюю фотозону

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Платить не надо: бийский предприниматель открыл новогоднюю фотозону

Бийчанин организовал для жителей бесплатную фотозону

В Бийске предприниматель решил превратить территорию своего магазина в новогоднюю фотозону, где каждый желающий может сфотографироваться среди сказочных персонажей как один, так и со своей семьей, сообщает телеграм-канал “Бийск 22”.

“Абсолютно бесплатно можете прийти, сделать фотографии, один, с семьей, хоть профессионального фотографа пригласите и нафотографируйтесь “, — сообщает предприниматель Иван Юрьев.

На территории находится  несколько фотозон с праздничной атрибутикой: ряд лесных гномиков, рядом с которыми можно присесть и сделать красивый кадр. Натуральная лесная красавица, переливающаяся различными красками. Лавочка, на которой можно полежать, отдохнуть, сделать несколько снимков. Арка дружбы с пеньками, застеленными искусственной травкой, чтобы не замараться. Большой баннер с символом наступающего года. Санки, укрытые пледом, которые стоят рядом с настоящей лежанкой дров. 

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Взято отсюда

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