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Плату за проезд в Барнауле предложили сделать разной утром, днем и вечером

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Рассмотреть инициативу должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту

Плату за проезд в Барнауле предложили сделать разной утром, днем и вечером

Салон пассажирского автобуса / Фото: pxhere.com

Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Предложение он выдвинул во время заседания БГД во вторник, 5 марта.

Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.

Перерядов считает, что введение гибкого тарифа может стать решением проблемы несоответствия графиков общественного транспорта.

Рассмотреть предложение должен комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

Горняк22

Источник

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