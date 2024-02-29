Плавал в показаниях: бийчанин лишился свободы за очередную езду в пьяном виде

Суд назначил мужчине реальный срок

В законную силу вступил приговор Бийского городского суда в отношении местного жителя за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Алтайского края.

Установлено, что в апреле 2023 года бийчанин управлял автомобилем в пьяном виде. А при медицинском освидетельствовании в его крови было обнаружено наличие наркотических средств.

“В судебном заседании виновный занимал непоследовательную позицию, менял показания, выдвигал различные версии произошедшего, в том числе, что выкуренную после его задержания сигарету взял у сотрудников полиции”, – отметили в ведомстве.

В результате суд критически отнесся не только к показаниям осужденного, но и к приобщенному к материалам уголовного дела договору купли-продажи, согласно которому за несколько дней до преступления виновный якобы продал знакомому принадлежащий ему автомобиль.

Мужчине назначено наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автомобиль марки “ВАЗ-21099”, на котором было совершено преступление, конфискован в доход государства.

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Взято отсюда