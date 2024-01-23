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Плей-офф у нас начался давно: как проходит заключительная домашняя серия команды «Динамо-Алтай»

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Плей-офф у нас начался давно: как проходит заключительная домашняя серия команды «Динамо-Алтай»

Регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги плавно подходит к финишу. Команда «Динамо-Алтай», дебютант соревнований, в заключительной домашней серии собирает почти полную «Титов Арену» – и это говорит о многом.

«Барнаул этого заслуживал»

Весь сезон алтайская дружина балансирует на границе зоны плей-офф. Напомним, борьбу за главный трофей – Кубок имени Владимира Петрова – продолжат 16 клубов из 29. Динамовцы стабильно держатся в топ-20, а после удачного выезда в Норильск и Красноярск, где были обыграны прямые конкуренты за место в плей-офф, интрига обострилась до предела.

– Конечно, намного интереснее играть, когда такая ситуация в турнирной таблице, – говорит нападающий Никита Миллер, один из лучших бомбардиров «Динамо-Алтая».

Домашнюю серию – последнюю в этой регулярке – динамовцы открывали матчем с командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Уральцы тоже бьются за попадание в плей-офф. Очки были жизненно необходимы обеим командам, наверное, поэтому и хоккей получился вязким, тягучим. Исход решила единственная шайба, которую «горняки» забросили на экваторе встречи.

За семь минут до конца основного времени Никита Миллер сыграл на добивании и забил гол. Однако судьи после двух видеопросмотров взятие ворот не засчитали, определив, что Максим Неволин в этом эпизоде допустил контакт с вратарем соперника.

На последние две минуты хозяева сняли с игры вратаря, выпустив шестого полевого. Но финальный штурм успехом не увенчался. Уральцы победили 1:0 и увезли из Барнаула полновесные два очка.

Главный тренер «Горняка-УГМК» Алексей Алексеев ровно 20 лет назад выступал за барнаульский «Мотор». «Поменялось, конечно, многое, реконструкцию Дворца спорта видно. В то время болельщики отлично болели и сейчас прекрасно поддерживают команду. Это очень приятно, – отметил Алексеев. – Я очень рад, что Барнаул вернулся в ВХЛ. Ваш город этого заслуживал».

«Повозили» лидера

Следующим соперником динамовцев стало «Зауралье». Команда из Кургана занимает место в числе лидеров ВХЛ. Кстати, у клуба тоже есть интересное пересечение с барнаульским «Мотором»: воспитанник алтайского хоккея, известный в прошлом защитник Алексей Чечин, с декабря 2022 года является директором ХК «Зауралье»!

Игра получилась зрелищной, динамичной. Постоянно чувствовалось напряжение. Болельщикам точно не приходилось скучать, хотя этот матч тоже вышел малорезультативным. Голевых моментов было в избытке – подводила реализация. Главный тренер «Динамо-Алтая» Дмитрий Пархоменко на пресс-конференции выразил мнение, что в этой встрече сошлись лучшие вратари лиги – Вадим Никитин и Евгений Ярославлев. Их дуэль, безусловно, стала украшением вечера, тем более матч затянулся.

Счет открыли гости. В начале третьего периода курганцы образцово провели быструю контратаку, и Иван Ширяев переиграл Никитина. При этом барнаульцы владели довольно ощутимым игровым преимуществом: было несколько отрезков, когда хоккеистов «Зауралья» буквально запирали в их зоне, не давая даже возможности провести смену состава.

В итоге старания алтайской дружины окупились. Хотя гол получился довольно курьезным: защитник Егор Бугаев делал стандартный вброс в зону соперника, и шайба от борта срикошетила в створ ворот «Зауралья», к чему Ярославлев оказался не готов. Судьи сразу и не определили взятие ворот, но после видеопросмотра засчитали гол. Кстати, для Егора Бугаева он стал дебютным в ВХЛ.

1:1 – с таким счетом завершилось основное время. Овертайм стал испытанием для барнаульцев, поскольку почти две минуты они играли в численном меньшинстве. Хозяева при колоссальной поддержке трибун выстояли и перевели встречу в серию буллитов, где чуть удачливее были гости. Хоккеисты «Зауралья» из пяти попыток реализовали две, а у «Динамо-Алтая» переиграть вратаря соперника смог лишь Никита Миллер.

Динамовцы проиграли – 1:2, но покидали лед под громкие овации трибун. Ведь хоккей для Барнаула – праздник. И неслучайно главный тренер Дмитрий Пархоменко без устали повторяет на каждой послематчевой пресс-конференции хвалебные оды в адрес алтайских болельщиков.

– С учетом турнирной ситуации у нас плей-офф начался давно, поэтому все матчи очень важные, плотные. В таких играх парни растут, добавляют в мастерстве, – отметил Пархоменко.

В первом круге хоккеисты «Динамо-Алтая» набрали 26 очков, во втором – уже 24, при этом в запасе остается девять игр. Так что вместе с мастерством растут и результаты команды.

Алтайская дружина завершит домашнюю серию матчами с «Челметом» и «Южным Уралом», после чего проведет шесть игр на выезде. А 17 февраля дома сыграет заключительную встречу регулярного чемпионата с «Омскими Крыльями». Так что болельщикам еще представится возможность сказать команде спасибо за прекрасный сезон, подаривший так много ярких эмоций.

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Взято отсюда.

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