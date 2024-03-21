Плохие дороги. Ямы на дорогах Фото: телеканал "Толк"

Дорожная проблема в Камне-на-Оби существует далеко не первый год. Гости города поражаются, по каким колдобинам вынуждены ездить местные жители

В течение 10 лет состояние дорог в Камне-на-Оби оставляет желать лучшего, рассказала “Толку” читательница. Она прислала видео, на которых видно асфальт с огромными выбоинами.

“В этом городе живут мои родители. Дороги у них не ремонтируются совсем. Бедные люди разоряются на ремонтах своих машин. На видео одни из главных улиц Камня-на-Оби. Улица Пушкина, Крылова, Жуковского, Терешковой”, – рассказала девушка.

Также, с ее слов, не лучше ситуация на улице Гагарина, а Гоголя просто в ужасающем состоянии.

“Где проходит федеральная трасса, там дорога идеальная, а остальное – как плевок в лицо жителям города”, – заключила она.

Напомним, в конце 2023 года глава Каменского района Иван Панченко выступил с отчетом. Так, по его данным, из 94 км дорог района не отвечают нормативам 75 км, то есть более 80%.

Взято отсюда