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Плохая погода прошлым летом сократила производство сахара на алтайском заводе

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Плохая погода прошлым летом сократила производство сахара на алтайском заводе

Сахарная свекла. Уборочная Фото: Антон Федотов

Черемновский завод остается единственным в стране среди производителей сахара, кто еще не завершил переработку урожая 2023 года

Черемновский сахарный завод к 15 марта планирует завершить переработку свеклы урожая 2023 года. В этом сезоне сырья переработают примерно столько же, сколько и годом раньше, но выход готового продукта сократится. Об этом 20 февраля на пресс-конференции рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

К середине февраля завод переработал уже больше 1 млн тонн сырья и произвел почти 130 тысяч тонн сахара. “Думаю, к 15 марта выйдут на 150 тысяч”, – спрогнозировал Большаков.

Взято отсюда

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