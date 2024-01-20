Александр Васильев четверть века назад держал в страхе весь Красноярск

Серийный убийца Александр Васильев, называвший себя черным ангелом, держал в страхе Красноярск в начале нулевых. Он убивал тех, кто подавал в газеты объявления о продаже вещей. Возможно, поиски злодея затянулись бы надолго, если бы не одно ДТП — автокатастрофа вблизи города помогла раскрыть серию загадочных преступлений. История Васильева легла в основу одной из серий цикла документальных фильмов «Вне закона». В эфир передача вышла под названием «Черный ангел». Наши коллеги из NGS24.RU рассказывают подробности этого громкого дела.

Серия однотипных убийств в Красноярске началась в конце девяностых. Неизвестные угоняли автомобили, грабили квартиры, дачи, а хозяев убивали. В красноярской прокуратуре и ГУВД создали специальное подразделение для расследования этих преступлений. В общей сложности тогда произошли 17 убийств, два покушения и много разбойных нападений. Горожане были напуганы.

Вера Стацук продавала через газетное объявление свою норковую шубу. Когда в её дверь позвонили, женщина спокойно открыла дверь и впустила в дом неизвестного покупателя. В гостиной хозяйка показывала мех и, ничего не подозревая, повернулась к покупателю спиной.

Дальше всё как в тумане: женщину оглушил сильный удар по голове. Решив, что Вера мертва, покупатель начал выносить из дома ценности. Неожиданно послышался детский плач — над телом матери рыдал маленький ребенок. Мужчина взял его на руки, посадил на диван, накрыл пледом и сказал: «Не надо плакать». Ребёнок, успокоился.

— Через несколько часов возвратился муж и застал такую картину. В квартире темно, труп жены лежит. Не труп, а тело, без сознания, и ребенок на кровати, накрытый пледом, — рассказала в передаче судья Красноярского краевого суда Татьяна Диоргиева.

В коридоре квартиры сыщики нашли интересную деталь. На стене был приколот лист бумаги, на котором маньяк наклеил буквы, вырезанные из газет. Разные по размеру, буквы составляли загадочную фразу «Плохо быть богатым» и подпись «Чёрный ангел».

Вера Стацук чудом выжила — молодую женщину врачи вернули буквально с того света. Но ни имени, ни фамилии преступника женщина не знала.

Через три месяца в отдел милиции микрорайона Солнечный поступил звонок. На том конце сообщили: только что в квартире молодой человек обнаружил убитой собственную мать. Прибывшие сотрудники милиции и прокуратуры увидели знакомую картину. На полу тело женщины, разбросанные по всей квартире вещи. А на стене в спальне всё та же надпись: «Плохо быть богатым. Чёрный ангел».

Из квартиры исчезли драгоценности, предметы старины. Создавалось впечатление, что вор или воры торопились. Никто из соседей не заметил ничего подозрительного. Но одна деталь привлекла внимание сотрудников. В материалах уголовного дела было сказано, что женщина планировала продать свой старый гараж. На нем она и разместила объявление.

Не прошло и пары дней, как в городе произошла новая трагедия. Красноярка нашла тело своей матери в собственном доме. Смерть наступила в результате семи ударов по голове. Из квартиры вынесли всю технику, ценные вещи. На этот раз, женщина продавала по объявлению коляску.

В краевой прокуратуре подняли все уголовные дела, связанные с убийствами людей, продававших свое имущество. Каждая из этих женщин давала объявление в газету о продаже каких-то личных вещей. Кто-то продавал детскую коляску, кто-то продавал телевизор, кто-то еще что-то. Суммы предполагаемых сделок редко превышали несколько тысяч рублей.

Позже оперативники нашли еще несколько закономерностей. Все убийства происходили в Солнечном, на окраине города. Все звонки продавцам «покупатель» совершал через таксофоны на автобусных остановках.

В местной красноярской газете вышла статья о квартирном маньяке, который грабит беззащитных женщин. Журналисты уверяли, что от рук неизвестного погибали только те, кто подавал объявления о продаже мебели, видеоаппаратуры или бытовой техники. Сразу после статьи в городе подозрительно прекратились убийства. Следователи предположили, что серийиный убийца залёг на дно.

25 августа 2001 года в отдел милиции позвонили из городской больницы. Медсестра рассказала сотрудникам о странном пациенте. Мужчину доставили с места ДТП в тяжелом состоянии. После незамедлительной операции пациент стал отходить от наркоза и внятно рассказывать о совершенных им убийствах. Периодически он выкрикивал: «Черный ангел».

Через полчаса милиционеры уже были в больнице. Выяснилось, что пьяный мужчина, не справившись с управлением, врезался в бордюр. В кармане водителя были найдены документы на имя Александра Васильева. Авто, на котором он разбился, было в розыске — женщина из поселка неподалеку подала заявление. По её словам, муж, который занимался частным извозом, пропал. Вместе с ним и автомобиль, за рулем которого сидел Васильев.

Осмотрев автомобиль, сыщики нашли изрезанные газеты — почти из всех заголовков была вырезана часть букв. Также в машине нашли обрез, а в салоне — следы крови. Бредивший под действием наркоза мужчина оказался тем самым серийным убийцей, которого искала вся красноярская милиция. Старший оперуполномоченный Константин Долганов тогда рассказал, что после отхода от наркоза Васильев отказывался от своих слов.

— Требовал от нас, чтобы мы предоставили ему генерала, а также, чтобы мы ему выделяли определенную сумму денег на питание, — рассказал оперативник.

На вопросы о найденных уликах Васильев отвечал, что сел покататься в чужой автомобиль, а что находилось внутри, он якобы понятия не имел. Милиция провела обыск в его квартире и обнаружила белые шорты, в которых свидетели ранее трижды видели предполагаемого убийцу. С разрешения врачей Александр Васильев был переведён в следственный изолятор и неожиданно заговорил.

Первой жертвой Васильева стал тот самый мужчина, в машине которого преступника задержали. Убийца попросил довезти его до Солнечного. В салоне вытащил обрез и потребовал деньги и ключи от машины. Водитель стал пытаться себя как-то защищать, отводить обрез. Тогда Васильев в него выстрелил. Раненный водитель из последних сил вырвался из машины, но практически сразу умер. Васильев его подобрал, положил в багажник, вывез километров за сорок от города и закопал в лесу.

Убийца показал, где закопал жертву. После этого он стал сознаваться во всех своих преступлениях. Следователь Павел Картавский рассказывал, что у Васильева была невероятная память — он во всех деталях описывал совершенные им убийства.

— Если было что утаивать, он бы и утаил. У него идея в голове была: как можно больше совершить и потом рассказать. Понять, где правда, а где вымысел, сначала было сложно. Но он очень достоверно всё указывал: там, где находился труп, там, где находился автомобиль, например, похищенный, и там, где он прятал труп, — рассказал следователь.

Среди прочего Васильев признался в нападении на дачный кооператив. Там он застрелил сразу троих человек, в том числе — своего подельника.

На допросах Васильев вел себя спокойно. Перед следователями сидел общительный, образованный человек, который любопытно рассуждал о боге и дьяволе. Убийца часто повторял одну и ту же мысль: я черный ангел, я пришел очистить землю от недостойных.

Следователь по особо важным делам прокуратуры Красноярского края Татьяна Ибрагимова рассказала истинные мотивы Васильева. С её слов, маньяк мстил государству, мстил стране, которая «лишила его всего».

Сам Александр Васильев родился в Чувашии в многодетной семье рабочих. В детстве переехал в Красноярский край. Учился посредственно, после восьмого класса поступил в ПТУ на механика-тракториста, в 18 лет женился, у супругов родились двое детей.

В 1989 году мужчину осудили по статье 120 УК РСФСР — развратные действия с несовершеннолетней. Васильев был уличен в сексуальных домогательствах к подружкам своей 5-летней дочери. Лишь вмешательство жены остановило трагедию. После этой истории семья его оставила.

Выйдя из колонии, Васильев открыл свое дело, но фирма прогорела. Личная жизнь также не удалась — упрёки новой любимой женщины, обвинявшей его в отсутствии денег, приводили Васильева в бешенство. Вскоре он убил возлюбленную на пляже.

Во время следствия Васильев снова и снова признавался в убийствах и грабежах. Правда, торговался упорно. Взамен на показания требовал деньги, потом ресторанную еду. Всего Александр Васильев успел совершить 17 убийств и 20 разбоев.

Переживал, хорошо ли он получился

Депутат краевого заксобрания Елена Пензина рассказала о том, как брала интервью у маньяка из Солнечного Александра Васильева, который убил 17 человек и называл себя Черный Ангел.

— Страшный тип этот Черный Ангел, после своего выздоровления он заявил в кабинете следователя, что расскажет о всех убийствах только генералу и журналисту федерального канала. В то время я работала для программы «ЧП» НТВ, мне позвонил ныне покойный Сергей Назаров (замруководителя начальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД края, застрелен в 2004-м) и попросил приехать. В фойе МРО уже был Владимир Белолапоткин, прокурор в отставке в белом кителе с генеральскими погонами. Когда мы с ним зашли в кабинет, Васильев оживился. Говорить начал сразу, как только оператор сказал, что камера готова.

Внешне он сразу вызывал отторжение: сам высокий, с неприятными чертами лица, у него были очень крупные руки. О преступлениях рассказывал методично и как-то буднично. На мой вопрос, как пришла в голову мысль начать убивать, сказал, что в одной из квартир женщина закричала, он ее слегка придушил, а она умерла. После этого он дня три жил в ее квартире и понял, что, чтобы не орали, убивать надо сразу. Я писала интервью с ним несколько часов, после него он подписал чистосердечное признание.

Не знаю, как объяснить, но вот эта готовность всё рассказывать только «высоким гостям», вкупе с подробнейшей детализацией каждого преступления, вплоть до запахов из квартиры, полное отсутствие эмпатии и какое-то чудовищное и одновременно искреннее непонимание, что он — это 100-процентное зло… Мне хотелось, чтобы он исчез из жизни, на каком-то животном уровне было понимание, что передо мной жестокий и беспощадный хищник. Ведь каждая жертва могла бы жить, не приди ему в голову мысль, что мертвая жертва — это просто спокойнее. У него не было совершенно никакого сочувствия или раскаяния, все эти несколько часов интервью он занимался позерством. Напоследок спросил меня, а хорошо ли он получился…

Весь Красноярск с нетерпением ждал приговор «Черному ангелу». Все думали, что серийному убийце дадут пожизненное. Но с учетом признания и охотного содействия следствию судья по закону не могла дать более трёх четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного данной статьёй.

В результате Васильева приговорили к 25 годам лишения свободы. Но «Черный ангел» вернулся в Красноярск раньше — 21 ноября 2017 года Красноярский краевой суд постановил выпустить Васильева из-под стражи в связи с тяжёлым заболеванием — раком левой почки. Таким образом, он отбыл в заключении 16 лет.

После освобождения Васильев жил в Красноярске и вёл тихую, ничем не примечательную жизнь. 28 января 2020 года Александр Васильев скончался.

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Взято Источник

20.01.2024