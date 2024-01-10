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Площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения до 16 января

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Площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения до 16 января

Открытие новогоднего городка на площади Сахарова Фото: Пресс-центр городской администрации

Демонтаж главного городского снежного городка начнется с 14 января, а открыть движение планируется до конца дня 15 января

С начала следующей недели в Барнауле будут закрывать новогодние городки. С 10 января на площадках уже начинаются работы по демонтажу.

Главный снежный городок на площади Сахарова разберут и откроют дорогу для проезда до конца дня 15 января.

Перед ДК “Южный” площадку разберут до 16 января. Также этого числа будут демонтировать елку на площади Мира. До 21 января возобновят движение по площади, расположенной перед зданием на ул. Германа Титова, 9, где находится городок Октябрьского района. Площадка на улице Мало-Тобольской пока остается радовать барнаульцев.

Напомним, елки в краевой столице открылись 29 декабря 2023 года.

Взято отсюда

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