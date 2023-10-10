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“Плюнул на улице – получил штраф”: Власти Ярославля будут награждать за доносы.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Жители Ярославской области получат весьма неоднозначную возможность зарабатывать. Власти региона предложили платить деньги за “доносы” о нарушениях административного законодательства. Среди примеров нарушений, за которые можно получить вознаграждение, – плевание в общественных местах, незаконная расклейка объявлений и несанкционированная организация свалок. Пишет Царьград.

Как сообщают корреспонденты KP.RU, согласно проекту постановления, опубликованному на официальном сайте правительства региона, граждане смогут сообщать о правонарушениях в электронном виде, предоставив свои персональные данные и фото или видео с места происшествия. Вознаграждение составит 70% от суммы штрафа, но будет выплачено только после того, как нарушитель оплатит штраф. Целью данной меры является стимулирование общественности информировать органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Известно, что за плевок в общественном месте придётся заплатить 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение сумма штрафа увеличится до 3000 рублей. Семь ярославцев уже были привлечены к административной ответственности за плевки на улице. Фото: ALEXANDER LEGKY/GLOBALLOOKPRESS

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