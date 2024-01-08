Плюс и метели. О погоде в Алтайском крае 8 января

В некоторых районах края ожидается штормовой ветер

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Метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 8 января. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от -1 до +4 градусов. На большей части территории осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

горняк



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