Плюс пять рублей: стоимость проезда выросла на некоторых маршрутах в Барнауле

Проезд подорожал в барнаульских маршрутках, но не во всех

Фото: amic.ru

Стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась в Барнауле с 1 января до 35 рублей, однако пока повышение коснулось только нескольких нерегулируемых маршрутов. Речь идет о № 18, 27, 58, 50 и 65.

Как поясняли amic.ru сами перевозчики, за 2023 год запчасти и шины “прибавили в весе” порядка 30-35%, дизтопливо подорожало на 35%. Как следствие, серьезно увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии. Кроме этого, назрела острая необходимость прибавки заработной платы сотрудникам, так как за год существенно подорожали и продукты, и коммуналка, и другие услуги.

Отметим, что к нерегулируемым маршрутам в Барнауле также относятся № 6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29. Информация о повышении проезда на них пока не поступала, но ничего не мешает предпринимателям поднять ее в течение года.

новости Локтевский



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