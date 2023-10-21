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По 3 800 рублей будут доплачивать каждый месяц: пенсионеров обрадовали хорошей новостью

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Выплаты и льготы по ЖКХ хотят предоставить в преддверии 80-летнего юбилея победы в ВОВ детям войны и труженикам тыла, который будет отмечаться в 2025 году. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Депутаты считают несправедливым, что эти категории граждан не получают никаких мер соцподдержки, хотя пострадали от войны и работали для победы.

В документе отмечается, что речь, прежде всего, идет о гражданах РФ, которым на момент окончания ВОВ было менее 18 лет, и о тех, кто проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года не менее шести месяцев.

Авторы инициативы предлагают установить ежемесячные выплаты всем россиянам, имеющим статус детей ВОВ в размере 1000 рублей, а труженикам тыла – 3841 руб.

Также этим категориям граждан законопроектом предлагается установить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25%.

Фото: 9111.ru

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