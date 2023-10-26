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По 36 000 рублей разово вручат россиянам во всех регионах с 6 ноября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиянам рассказали о возможности получить единовременную выплату от государства уже в начале следующего месяца. Для этого необходимо просто собрать небольшой перечень документов и обратиться в МФЦ. Речь идет о выплатах, которые положены родственникам военнослужащих. Пишет UssurMedia.

В России осенний военный призыв стартовал с 1 октября и продлится до 31 декабря. Если супруга призванного беременна, то она имеет право на единовременную выплату. Ее можно оформить с 26-й недели беременности, сообщает Соцфонд.

Чтобы получить деньги, необходимо подать заявление в МФЦ или в отделение Службы федерального резерва. Потребуется предоставить копию свидетельства о браке, справки из женской консультации и из воинской части или военкомата, а также реквизиты карты “Мир”.

Документы рассматривают максимум 10 дней. Таким образом, первые деньги начнут поступать уже с 6 ноября. А сумма выплаты составит 36 278,84 рубля.

Фото: novyefoto.ru

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