По 7000 рублей, выплатят советским работникам. Пенсионерам – приготовиться

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Часть пенсионеров в России вполне могут рассчитывать на повышение размера своих ежемесячных выплат. Речь идёт о тех, у кого есть трудовой стаж до 2002 года. Пишет Царьград.

Пенсионерам, которые официально проработали не менее 20 лет в Советском Союзе, предоставляется возможность получения дополнительных надбавок к своим пенсиям. По информации издания PensNews, сотрудники Социального фонда России страны проинформировали, что максимальная сумма этой доплаты составляет порядка 6500 рублей. Однако не все граждане имеют право на эту дополнительную выплату, поскольку основным условием является наличие соответствующего трудового стажа.

К слову, узнать статус своей надбавки можно, обратившись в местное или региональное отделение Социального фонда России. В случае обнаружения ошибки или “неучтёнки” пенсионеру сделают перерасчёт.

Уточняется, что расчёт выплат производится на основании следующих принципов: за каждый отработанный год до 1992 года добавляется 1%, а за каждый год в период с 1992 по 2002 год – ещё 10%. Кроме того, для правильной установки коэффициента выплаты пенсии крайне важно учитывать стаж в начале 2000-х годов (до 2002 года). Это позволяет пенсионерам рассчитывать на коэффициент 0,55.

Фото: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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