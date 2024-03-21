Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в связи с обрушением гипсовых декоративных элементов фасада многоквартирного дома.

Заседание комиссии состоялось в администрации Железнодорожного района, его провел глава администрации района Андрей Курышин. В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации района Лев Ночевной, руководители профильных комитетов, сотрудники полиции.

Многоквартирный жилой дом по адресу: пр-кту Строителей , 4 был построен в 1955 году.

На место происшествия выехали профильные специалисты администраций Железнодорожного района и города Барнаула, представители подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов.

Сейчас на территории многоквартирного дома по адресу: пр-кту Строителей, 4 ограничено движение по тротуару вдоль дома, место проведения работ огорожено, сформирован коридор для движения пешеходов. Вверх по проспекту Строителей на 50 метров перенесена остановка «Аптека», ведется работа по переносу остановочного павильона, для обеспечения безопасности движения дежурит экипаж ГИБДД. Вход в Детскую стоматологическую поликлинику №1 организован со стороны двора.

Взято отсюда