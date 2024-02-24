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По Алтайскому краю характер погоды не изменится, потепление продолжится

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По Алтайскому краю характер погоды не изменится, потепление продолжится

По территории Казахстана 24 февраля проходит циклон, да и по северу Сибири тоже.

А юг Западной Сибири остается в зоне повышенного давления и по Алтайскому краю характер погоды не изменится, потепление продолжится. Над Уралом усиливается теперь уже тёплая часть антициклона. Днём переменная облачность, без осадков, по югу небольшой снег, слабые метели. Ветер северный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура -7…-12 С.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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