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По Алтайскому краю ударят крещенские морозы, но потом начнут слабеть

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По Алтайскому краю ударят крещенские морозы, но потом начнут слабеть

Морозы, снег, изморозь Фото: unsplash.com

На ближайшие дни алтайские синоптики не прогнозируют осадков, но по утрам будет туман и изморозь. Предварительный прогноз говорит, что сильных морозов до конца января не будет

По некоторым районам Алтайского края грядущей ночью ожидаются морозы до -36 градусов, но потом они постепенно начнут ослабевать, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

18 января в Алтайском крае ночью ожидается от -26 до -31 градуса, местами похолодает до -36. В столице края -29…-31 градус. В дневные часы градусники покажут -13…-18 градусов, местами будет -19…-24, в Барнауле -16…-18 градусов.

19 января ночью температура существенно не изменится: -24…-29 градусов, местами до -34. В краевом центре синоптики обещают -26…-28 градусов. Днем по краю -12…-17 градусов, в Барнауле -14…-16.

Взято отсюда

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