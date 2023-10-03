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По Алтайскому краю ударят заморозки до -3 градусов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

Температура грядущей ночью, 2 октября, в крае опустится ниже нуля, но преимущественно будет без осадков. Подморозит и в Барнауле

Ночью 2 октября в Алтайском крае температура воздуха опустится до -3 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В среднем по краю ночью ожидается от -3 до +3 градусов, преимущественно без осадков. Прогнозируют северный ветер, 2-7 м/с.

В дневные часы обещают +11…+16 градусов, осадков также не предвидится. Ветер также будет северным, 2-7 м/с, но местами по югу порывы могут достичь 12 м/с.

В Барнауле ночью за окном будет 0…-2 градуса, днем +11…+13 градусов, без осадков. Ветер днем и ночью северный, 2-7 м/с.

А ранее Республику Алтай засыпало осенним снегом.

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