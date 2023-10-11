Наушники. Музыка Фото: пресс-служба МегаФона

Пользователи сервиса “Замени гудок” могут выбрать любой трек из более чем 180 тысяч песен. Он установится на телефон вместо гудков, которые слышит звонящий

Самыми популярными треками среди россиян осенью стали песни Anna Asti и группы “Король и шут”. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона на основе данных сервиса “Замени гудок” – абоненты чаще всего устанавливают себе на мобильные номера вместо гудков песни этих исполнителей.

По итогам девяти месяцев этого года самым популярным треком по установке вместо гудка стала песня “Позвони” от DJ Smash и NIVESTA. За ней в рейтинге идут песни “Аллея” JONY, “Дурак и молния” “Короля и шута” и “За деньги да” от INSTASAMKA. Последняя наиболее популярна у молодой аудитории.

Отмечается, что музыкальные предпочтения россиян существенно изменились с прошлого года. Так, в 2022 году самой популярной исполнительницей стала Люся Чеботина с треком “Солнце Монако”, а завершали топ-3 Ислам Итляшев с песней “Кобра” и “Малиновая Лада” от GAYAZOV$ BROTHER$. В этом году Люся Чеботина заняла пятую строчку в топ-10 с песней “Плакал Голливуд”.

При этом осенью этого года интерес к творчеству Anna Asti повысился – в прошлом месяце вышел новый альбом, треки из которого попали во многие музыкальные чарты. Так, по итогам сентября песни “По барам” и “Царица” заняли первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков.

На третьем месте расположилась единственная рэп-композиция – “Где прошла ты” от Гио Пика и Кравц. А на четвертом и пятом местах оказались “Король и шут” с песнями “Кукла колдуна” и “Лесник”. Появление в рейтинге группы объясняют успехом вышедшего одноименного сериала, посвященного музыкальному коллективу.

Фонотека сервиса “Замени гудок” включает свыше 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. Он позволяет установить мелодию вместо гудков, которые слышит звонящий.

По данным оператора, с начала 2022 года число абонентов с мелодиями вместо гудков выросло на 30%. Чаще других сервисом пользуются женщины 30–40 лет и мужчины 40–50 лет – это около 64% от всей аудитории.

Наиболее популярна услуга по замену гудка на мелодию среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. Также в топ-5 регионов входят Ростовская область и Республика Башкортостан.

Источник

город горняк

горняк22