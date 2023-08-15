По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Пока налоговый орган не вынес решение, которое бы определило точный ущерб от неуплаты налогов

Фото: соцсети Елены Блиновской

По делу “королевы марафонов” Елены Блиновской наложили арест на активы на сумму 64 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат Наталия Сальникова во время заседания совета Центра общественных процедур “Бизнес против коррупции”.

Она добавила, что пока налоговый орган не вынес решение, которое бы определило точный ущерб от неуплаты налогов. По словам Сальниковой, его “еще несколько месяцев не будет”, однако суммы в 918 млн рублей “нет”.

Адвокат добавила, что блогер уже заплатила 55 млн рублей налогов.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов – использовав схему дробления бизнеса, она уклонилась от уплаты на сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.

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