По иронии судьбы: как дом жителей Горняка 30 лет стоит прямо на выгребной яме

Часть жилого дома расположена прямо на выгребной яме, в которую сливают свои отходы в общей сложности 14 соседских квартир

Уже 30 лет семья Осадчих из Горняка живет с выгребной ямой под собственным домом. Из-за этого каждый из них получил серьезные проблемы со здоровьем, а сам дом начал рушиться. Ирина и Николай живут от кредита до кредита, чтобы хоть как-то отремонтировать свое жилище. “Толк” узнал, почему так случилось и кто может помочь собственникам в этой проблеме.

“Во дворе помойка”

Свой дом Николай и Ирина Осадчие получили в 1991 году от предприятия Успенский элеватор, на котором оба работали. Спустя почти 20 лет жизни они заметили, что начал рушиться фундамент, гнить пол, отходить обои, появились неприятный запах и сырость.

“Начали жить – все было нормально, а потом возникли проблемы. Возле дома у нас канализационный колодец, и поэтому подумали, что все беды от него”, – рассказала Николай.

Проблема не решалась, и супруги продолжили искать ее причины. На выгребную яму сразу даже не подумали, поскольку им сказали, что она находится между двумя участками далеко от фундамента строений. А потом Осадчие решили сделать анализ земли, который показал, что она заражена и непригодна для посадок.

“На ней нельзя ничего сажать, все пропадает и небезопасно для употребления. То есть во дворе у нас находится помойка”, – объяснил собственник.

С большей силой все начало разрушаться в прошлом году. Тогда Николай с женой сами стали искать, где находится выгребная яма. Когда все откопали, то поняли, что она прямо под домом.

Выгребная яма Фото: Предоставлено “Толку”

“На нашей улице есть шесть выгребных ям, и все они находятся в 15-20 метрах от фундамента строений. Вообще яма обустраивается в пределах выделенного земельного участка, за ним выгреб делать нельзя. На каждую квартиру имеется свой участок, а кому-то по иронии судьбы достается тот, где находится выгребная яма”, – поясняет Николай.

К яме под домом Осадчих относится шесть домов, в которых 14 квартир. Сейчас Николай судится с соседями за то, чтобы они перестали лить помои на его землю и обустроили свои собственные выгребы.

“Всем жильцам написал уведомление, что на своем участке я обустроил выгребную яму и попросил их сделать то же самое. Кто-то из соседей уже пошел навстречу, а кто-то продолжает утверждать, что это их туалет и они туда будут ходить”, – сказал мужчина.

На обустройство у Николая ушло 35 тыс. рублей, но он утверждает, что это можно сделать и дешевле. Соседи же, в свою очередь, хотят признать выгребную яму под домом общим имуществом.

“Дышат помоями”

Такое расположение ямы сильно сказывается на здоровье домочадцев. На нервной почве у Николая появились проблемы с сердцем, из-за сырости и неприятного запаха круглые сутки у Ирины началась астма, а у их младшей дочери – проблемы с щитовидной железой.

“Дочка дома задыхается, а как только уехала учиться в другой город, так все сразу стало нормально. У нас, помимо этого, регулярные головные боли и тошнота из-за вони”, – рассказала Ирина Осадчая.

Жительница Горняка Татьяна Цуканова, которая помогает супругам в решении их проблемы, рассказала, что находиться в доме просто невозможно, сразу начинается тошнота и головокружение.

“Десять лет назад семья начала биться по поводу выгребной ямы, но везде приходит отказ. На балансе эта яма ни у кого не стоит. Люди заработали себе уже нервно-психические расстройства из-за постоянного стресса. Они живут в коттеджах, дома у всех находятся на земле, ну вы каждый сделайте себе яму, нет, 14 квартир льют свои помои в эту”, – сказала Татьяна.

“У разбитого корыта”

Как только проблема появилась, супруги обратились за помощью в администрацию города, которая начала проверку. Оказалось, что эта выгребная яма – имущество всех собственников и на балансе города она не числится.

“Когда семья обратилась в администрацию города и мы начали разбираться в этой теме, то все моменты и прояснились. Там есть схема размещения всех канализационных систем. Эта выгребная яма захватывает лишь угол веранды”, – говорит глава администрации города Горняка Сергей Журба.

По его словам, все трещины находятся на веранде, а не в самом доме. Но по факту нужно ставить специальные маячки, чтобы понять, увеличиваются они в размере или нет.

Трещина в стене дома Фото: Предоставлено “Толку”

Глава администрации города объяснил, что семье Осадчих было дано разъяснение, что свой вопрос они смогут решить только в судебном порядке.

“Когда в свое время собственники проводили межевание земельных участков, Николаю Филипповичу выдавался документ, в котором четко было прописано “с наложением сервитута”. То есть яма никак не должна была оказаться на участке, и получается, что кадастровые работы проведены с нарушением”, – поясняет Сергей Журба.

В администрации города разъяснили, что на сегодняшний день оттоки с этой ямы не выходят наружу, ее регулярно откачивает водоканал. По утверждению Ирины Осадчей, его вмешательство только усугубляет обстановку, потому что “они делают все как попало”.

“На старости лет не хотелось бы остаться у разбитого корыта. Нам уже надоело жить в кредитах, чтобы хоть как-то отремонтировать свой дом”, – высказалась Ирина.

Сейчас Осадчие ждут заключения экспертизы о том, что яма действительно находится под частью дома. Этот документ они предоставят в суд и будут ждать дальнейшего решения.