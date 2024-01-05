По итогам 2023 года в Алтайском крае инфляция составит от 7 до 7,5%

Прогноз на 2024 год – от 4 до 4,5%.

Из-за роста издержек у животноводов в ноябре на 8% подорожали продукты. Из-за ослабления рубля импортные корма и ветеринарные препараты покупали дороже. А сельхозпредприятиям из-за острого дефицита кадров пришлось повышать заработные платы для привлечения новых сотрудников. Как следствие – выросли отпускные цены. Так как стоимость продукции животноводства увеличилась, увеличились издержки и у её переработчиков. Поэтому в магазинах подорожали сливочное масло, молоко, мясо птицы. Производители макаронных и хлебобулочных изделий сообщали о росте цен на обслуживание импортного оборудования, поэтому цены на хлебобулочные изделия продолжали расти.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости горного алтая лента новостей ,