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По живым свечи не ставлю: военкор сделал сенсационное заявление о Пригожине

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По живым свечи не ставлю: военкор сделал сенсационное заявление о Пригожине

Евгений Пригожин Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Разгрузка Вагнера"

В медиапространстве все чаще зазвучали слухи о том, что Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, может быть жив и что его гибель якобы была инсценировкой

Военный корреспондент, а теперь еще и рэпер Аким Апачев (Гасанов), который в новогоднюю ночь на Первом канале исполнил песню “Плыве кача” на украинском языке, в интервью Ксении Собчак сделал сенсационное заявление.

“По живым свечи не ставлю”

Апачев считает, что глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин до сих пор жив. На это высказывание музыканта обращает внимание “Царьград”.

По мнению Апачева, смерть Пригожина в авиакатастрофе может быть инсценировкой, чтобы спрятать главу ЧВК в Африке, пока он снова не понадобится стране. Музыкант рассказал, что, когда он предложил бывшему политтехнологу лидера “Вагнера” поставить свечи и помянуть Пригожина через 40 дней после авиакатастрофы, тот заявил:

Взято отсюда

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