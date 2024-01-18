Крещение Господне в Барнауле Фото: "Толк"

В народе верили, что в дни православных праздников сами высшие силы посылают людям знаки о том, каким окажется грядущий сезон

19 января православная церковь отмечает прохождение Иисусом Христом таинства крещения, а также явление народу Пресвятой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. Этот праздник имеет огромное значение для верующих и породил множество народных примет, сообщают “Известия”.

Традиционной для праздника погодой считаются крепкие морозы. Если же в этот день погода другая, то стоит ждать перемен.

Метель на Крещение – весной будет плохая погода, а сильный южный ветер – к дождливому и прохладному лету.

Если в ночь на Крещение в небе много звезд, то осень будет богата на грибы. В свою очередь, солнечный день на праздник сулит жаркое лето.

Что нужно делать на Крещение

В день большого православного праздника необходимо посетить церковь. Верующие также приносят с собой емкости для освященной воды, которую потом пьют для очищения от недугов. Кроме того, такой водой окропляют жилище.

Праздник Крещения – благоприятный день для сватовства. Предки верили, что заключенный после этого брак считается благословленным на небесах.

Самый известный крещенский обряд – это погружение в прорубь. Многие считают, что таким образом можно очистить душу от грехов, однако в церкви напоминают, что очищают от грехов таинство крещения и таинство исповеди, а не купание.

В этот день по традиции также накрывают стол и приглашают гостей. Подавать можно любые блюда.

Что нельзя делать на Крещение

В праздник запрещается ругаться, ссориться и желать людям зла.

Нельзя и в этот день и выбрасывать еду – все остатки советуют раздать нуждающимся или животным.

Не стоит на Крещение убираться, особенно следует воздержаться от стирки, поскольку вся вода считается освященной.

Нельзя плакать, иначе, по поверью, целый год придется умываться слезами.

Напомним, что 19 января в Барнауле пройдет крестный ход до Речного вокзала. Маршрут хода проляжет от Знаменского монастыря до крещенского городка.

Взято отсюда